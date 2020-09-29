中化生8月純益年增212.5% 每股賺0.11元

中化生 (1762-TW) 今 (29) 日公告自結，8 月稅後純益 900 萬元，年增 212.5%，每股純益 0.11 元，由於中化生旗下三大產品線陸續湧入訂單並規劃擴產，全年營收不看淡。

中化生 8 月營收 9860 萬元，月減 20.5%、年增 225.8%；稅前淨利 1100 萬元，年增 237.5%；前 8 月營收 9.22 億元，年增 19.9%。

據外媒報導，日本富士軟片控股 (4901-JP) 進行法匹拉韋 (商品名 Avigan) 的新冠三期臨床試驗，經研發結果顯示，非重症新冠肺炎患者服藥後，有明顯改善，且未有安全性隱憂；其中，原料藥廠中化生已被旗下國際代理商要求製造法匹拉韋，並與旗下代理商客戶洽談明年訂單。

其他產品線方面，中化生擁三大營運動能，包括抗癌原料 EVE、魚油 EPA 及免疫抑制劑 Tacrolimus，其中，抗癌原料 EVE 具有 180 天獨賣權，且客戶積極拉貨，法人估，今年全年出貨將較去年大增 1 倍。

魚油 EPA 方面，中化生指出，美國市場除原廠有在銷售外，另有 3 家學名藥廠同樣搶攻市場，其中 2 家為中化生客戶，且客戶積極追加訂單，帶動產能達滿載。中化生在產能供不應求情況下，已規劃擴建 EPA 新廠，預計明年第 1 季投產、產能可望提升至 300 公噸。