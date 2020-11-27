中化外銷市場拓展有成 將擴產滿足訂單需求

中化 (1701-TW) 今 (27) 日舉行線上法說，策略專案室處長陳建榮表示，受惠過去 3-5 年藥品專案布局陸續發酵，加上海外布局有成，產能已達滿載，已規劃 3 個廠區擴增產線，滿足海外市場需求，整體後市營運看增。

中化旗下共有三大事業體，包括研發、生產及事業開發，另有 6 家子公司，分別為中化裕民、中化銀髮、中化健康、蘇州中化、中化合成及基金會。

研發事業方面，陳建榮指出，明年將申請 9 項人用及動物用的新藥許可證，此外，人用藥品新品，將提出 12 項開發案，預計明年會通過 5 項，提案量與往年相當。

生產事業部分，陳建榮表示，受惠海外拓展有成，產能幾乎達滿載，已規劃三個廠擴增廠能來滿足外銷市場，包括新豐二廠、台南二廠與台南四廠，其中台南四廠預計明年 8 月投產。另外，新豐廠的固形製劑產能也將進行轉型，包括調整產能班制、自動化產線等。

陳建榮說，過去 3-5 年布局的專案陸續發酵，包括與日本公司 Maruho 攜手開發的藥品 Faropenem，產品將於明年出貨；代工案今年新增 1 件年底前將再簽署 1 件合作意向書；國際合作開發案則有 5 件。

其他事業體方面，陳建榮表示，動物藥將擴大國內市場，並引進新代理產品，外銷市場除既有的東南亞市場外，近期也與日本、澳洲經銷商，簽訂文件查證準備。

中化銀髮則持續聚焦在長照服務，打造一站式「老大人服務站」銀髮專門店，目前已在台北、新北、台中、高雄設立站點，預計年底前會再桃園設立新店、明年則再擴 3 個據點。