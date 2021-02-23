閒置資金怎麼用 銀行傳授兩大原則把錢變大

新年尹始，不妨趁機為自己規劃牛年理財計畫，星展銀行 (台灣) 建議，民眾可透過「先理債再理財」及「儲蓄與投資並重」兩大原則，至於資金配部分則可以股票 50%、債券 30%、避險工具及現金 20% 的比例配置尋求投資契機。

星展銀行 (台灣) 消費金融處負責人孫可基表示，民眾在理財前應先確立財務目標，訂立資產保值和資產增值的比例與目標，並掌握「先理債再理財」和「儲蓄與投資並重」兩大原則進行資產配置。

以一般家庭為例，閒置資金在扣除年節支出後，可優先處理利率較高的信用卡卡費、信貸或學貸等債務，並預留資金支應學費、繳稅等可預期開支；剩下的可運用資金則用於投資理財創造收益。

在資產配置部分，星展集團認為，今年全球市場將由製造業帶動，加上疫苗研發的正面發展，可望促使豐沛的市場資金轉向過去一年價格表現相對落後的飯店、航空、銀行與能源類股，帶動市場廣泛性上揚。

星展銀行 (台灣) 建議，投資人可在評估自身風險屬性和投資目標後，考慮採取股票 50%、債券 30%、避險工具及現金等佔 20% 的資產配置方式。

股票部分，星展集團則看好，美股與亞股仍具潛力，並建議投資人留意與科技新創產業息息相關的創新者、顛覆者、推動者和適應者等美國大型科技類股。

此外，星展集團也看好旅遊、亞洲房地產、全球銀行和能源類股等「疫苗受惠者」，預期這些類股在歷經去年受疫情重挫後，可望隨著疫苗的發展和普及，逐步在今年反彈回升。

債券方面，為了在低利環境中追求收益，星展集團則建議布局殖利率相對較高的 BBB / BB 等級亞洲債券與歐洲高收益債。

星展銀行 (台灣) 提醒，投資理財沒有標準法則，投資人應瞭解自身需求及評估風險承受度後，訂立計劃並紀律執行，才能有效達成財務目標。

