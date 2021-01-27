〈年終獎金放大術〉紅包縮水免驚 掌握三大原則理財

喜迎 2021 金牛年，在農曆年前，令人最期待的就是領年終獎金，但是根據人力銀行調查，企業預計發放的年終獎金平均約為 1.15 個月，創下 9 年來新低水準。民眾們如何才能發揮最大效用便是重要課題，台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議，民眾領到年終獎金後，掌握三大原則「扣除開銷好運用」、「規劃存錢好分配」與「提前理財好收益」，以「價值成長、雙軸並進」策略積極把握一年一度最佳理財機會。

盛季瑩指出，年終獎金理財三大原則的第一個原則是「扣除開銷好運用」，大多數家庭都有貸款與固定開銷，如房貸、車貸、信貸、孝親費等，建議民眾可先將年終獎金扣除必要支出與降低利息較高的貸款，例如信貸後，再針對剩餘資金做進一步的規劃運用。

盛季瑩表示，在扣除必要開銷後，列出收入支出預算表後再依第二個原則「規劃存錢好分配」規劃 2021 年度預計支出明細，並提撥一部份到儲蓄帳戶，避免讓支出過大，導致無法達到儲蓄的目標。

在全球貨幣寬鬆、進入零或負利率等大環境影響之下，民眾及早投資就顯得更重要，所以，第三個原則就是「提前理財好收益」，盛季瑩建議，民眾可以盡早學習理財，找出適合自己的投資工具，再依自身短、中、長期理財目標，妥善運用年終獎金進行完善的資金規劃，讓自己的財富進一步增長。

展望 2021 年，隨著歐、美、英等國陸續核准疫苗上市並開始施打，預期全球金融市場在疫苗進入普及接種階段後，全球各項經濟活動將可逐漸回復常態，景氣將由復甦邁向擴張，經濟和企業獲利將加速成長。新一年度的資產配置，盛季瑩建議，民眾可以在既有的固定收益部位下，適當加碼股性商品，採取「價值成長、雙軸並進」策略。

所謂「價值成長、雙軸並進」策略，盛季瑩說明，就是掌握價值股，例如受疫情影響的金融、能源、REITs 相關類股，預期將有價值修復行情；而成長股則是例如高速成長的 5G 概念相關科技股，可藉此參與長線發展趨勢。

若民眾擔心現階段股市漲多可能回檔，盛季瑩表示，亦可透過投資組合及定期定額方式，參與金牛年景氣復甦帶來的資本利得機會。

除了提早投資、積極理財以放大年終獎金，面對疫情持續，盛季瑩提醒，民眾可適度增加健康險，以補足醫療費用、住院時收入損失的財務缺口；此外，還能以傳統壽險，強化人身保障，為家庭提供保護傘。台新銀行財富管理團隊提供多元產品，可以在新的一年協助民眾做好投資理財規劃。