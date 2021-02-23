1月北美半導體設備出貨30.4億美元 首跨30億美元創新高

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (23) 日公布 1 月北美半導體設備製造商出貨金額，達 30.4 億美元，月增 13.4%，年增 29.9%，首度超越 30 億美元大關，也創下單月以來的歷史新高。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美半導體設備 1 月的出貨金額改寫新猷，是今年好的開始，顯現數位轉型加速推動對半導體設備強勁而持久的需求。

北美半導體設備出貨自 2019 年 10 月起，受惠整體半導體業持續往先進製程推進，加上疫情推動數位轉型加速，各大晶圓廠成熟製程也滿載，帶動投資力道強勁復甦，出貨金額已連續 16 個月超過 20 億美元，上月更突破 30 億美元。

半導體設備大廠應材 (AMAT-US) 近日也針對半導體產業釋出樂觀展望，看好半導體已進入 10 年以上的投資周期，目前還僅是初期階段。半導體是多項新趨勢發展的關鍵途徑，這些晶圓代工廠將持續擴增產能，進而提升設備需求。

展望後市，SEMI 預計，去年全球原始設備製造商 (OEM) 銷售額約達 689 億美元，年增 16%，將寫下新紀錄，成長力道也將延續至今明年，預計 2021 年將達 719 億美元，2022 年更攀上 761 億美元新高點，將連續三年創新高。