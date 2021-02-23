盤前財經大事搶先讀2021年02月23日

今日操盤前瞻

法說會：台積電、南亞科、廣達、台積電、玉山金等

股臨會：九暘

三分之一人口接種疫苗 英國宣布四階段解封 盼今夏恢復正常

英國大規模施打疫苗至今約三分之一人口已接種，最新研究顯示此舉成功預防重症，住院率和死亡數大幅下降。首相強生周一 (22 日) 宣布四階段逐步解封計畫，目標最快 6 月 21 日之前能完全解除防疫限制。閱讀全文...

葉倫：支持上調企業稅 資本利得稅也值得考慮

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周一 (22 日) 再度重申上調企業稅的主張，並表示她願意考慮提高資本利得稅率，來支應拜登政府的基礎建設計畫。閱讀全文...

流動性風險擔憂 比特幣慘跌 8% 一度摔破 48000 美元

比特幣週一來到 58,332 美元的歷史新高後，週一晚間 10 時許開始大跳水 8%，一度跌至 47,780.75 美元。閱讀全文...

億光訂單看到 8 月 產能爆棚調漲光耦合器價格漲幅最高 3 成

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 光耦合器產品需求暢旺，產能供不應求，訂單能見度更可看至 8 月，由於需求暢旺、加上原物料成本增加，近期已陸續調漲價格，漲幅最高達 3 成。閱讀全文...

正崴海外布局報捷 奪蘋果零組件新單

正崴 (2392-TW) 傳出奪下蘋果零組件新訂單，預計第二季起在印度清奈新廠啟動量產，正崴表示，不評論單一客戶及產品，但持續與大客戶接洽新產品與新訂單。閱讀全文...

大立光每股擬配 91.5 元現金股利創新高 改寫台股紀錄

大立光 (3008-TW) 昨 (22) 日董事會決議，去年盈餘每股擬配現金股息 91.5 元，創大立光股利配發及盈餘配發率新高，並可望改寫台股史上股利配發最高金額。以大立光今日收盤價 3510 元計算，現金殖利率達 2.64%。閱讀全文...

玉山金數位金融瞄準三大方向 今年總資產可突破 3 兆元

玉山金 (2884-TW) 昨 (22) 日舉行法說會，今年是玉山跨入第 4 個 10 年，將積極聚焦「跨境、數位、風險管理」三大策略，其中，玉山的數位金融科技有 3 大方向，推出數位品牌 e.Fingo ，將以會員制串聯各項玉山的服務，包含貸款、外匯等商品，今年是重要的一年，估玉山金今年總資產可突破 3 兆元。閱讀全文...