個人戶人民幣存款連跌1年 央行：投資吸引力漸弱

台灣央行今 (22) 日公布 1 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 1 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共人民幣 2436.53 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月轉減 8.36 億元，減幅 0.34%，自半年來高點反轉，央行直言，個人戶自去年 1 月以來呈每個月減少趨勢，利率也緩慢調低，人民幣投資的吸引力的確已漸漸減低。

央行官員直指，感受到國內民眾對人民幣熱度稍有趨緩現象，也反映投資商品和投資工具變多，因此，「人民幣存款不見得還會一路往上爬」。

1 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月增 8.47 億元至 2097.86 億元，月增 0.4%，而國際金融業務分行 (OBU) 則是轉減 16.83 億元至 338.67 億元，月減 4.73%。

央行說明，DBU 增加主要是因定存和活存均增加，不過，僅法人戶增加，個人戶持續減少中，而法人戶增加原因主要有三點，包括股利匯回、貨款收入，以及壽險證券業匯回國外投資款項等，至於 OBU 減少，則是因法人支付貨款和稅款所致。

匯款方面，1 月 DBU 匯款總額月減 126.09 億元至 813.43 億元，年減 13.42%，主要是因去年 12 月基期較高所致，電子業三角貿易貨款匯入減少，股利匯回也減少，央行解釋，1 月的匯款金額屬正常狀況。

而 1 月 OBU 匯款總額較上月減少 310.04 億元至 665.5 億元，年減 31.78%，則是因不同銀行客戶間貨款收付減少。

央行同步公布今日最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期為永豐銀的 3.05%、3 個月為陽信銀 1.7%，6 個月為永豐銀 2.3%、9 個月為日盛銀 1.8%，而 1 年期是台中商銀的 2.3%，其中，3 個月和 9 個月天期的利率略下滑，1 個月期和 1 年期持平，6 個月期則略上揚。

央行也提供中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為 2.3%、3 個月期 2.5%、6 個月期 2.6%、9 個月期 2.6%、1 年期 2.65%，央行指出，1 月利率較 12 月平均上調 0.15-0.4 個百分點不等，反映年節期間資金緊俏，使 1 月 22 日後利率即逐漸走高。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 7216 億元 (12 月底)，高於新加坡 1280 億元 (第三季底) 和南韓 130 億元 (12 月底)。