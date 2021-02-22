大摩看好全球手遊市場 調升騰訊目標價至820港元

摩根士丹利 (morgan stanley)(大摩) 發布研究報告，上調騰訊 (0700-HK) 目標價 14%，至 820 港元，市值將因此突破兆元上方，評級為「增持」。他們同時上調 2021 年全球手遊行業預期，因為調查顯示，美國、中國和日本，手機已經是最受歡迎的遊戲平台。

此前媒體報導，騰訊控股已完成一輪融資，獲得 83 億美元銀行團貸款，遠超過最初 60 億美元的目標，是自 2016 年以來中國企業在亞洲所獲最大的一筆離岸貸款。

騰訊今天隨港股科技股下挫，收盤跌 3.7%，報 713.50 港元。

摩根士丹利在報告中說，預期騰訊至 2024 年手機遊戲收入可達 3040 萬元人民幣，主要受惠於中國穩定增長 15% 及海外增長 40%，較其他券商估計更高。

大摩認為，其他券商低估了可能的海外收入。此外，公司未來 6-12 個月將有新遊戲獲批准、安卓系統分成減少和海外遊戲交易消息等，都有利騰訊股價。

據 Sensor Tower 商店情報數據顯示，2021 年 1 月騰訊《王者榮耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.67 億美元，年增 22%，蟬聯全球手游暢銷榜榜首。騰訊《和平精英》和《PUBG Mobile》1 月預估收入超過 2.59 億美元，較去年同期增長 26%，位列榜單第二名。