【袁志峰專欄】恒指改革將揭盅，潛在新貴有炒作

今天推介 - 吉利汽車 (175), 上日收市 $29.25

1) 股市前景

港股周五反彈，板塊輪動持續，科技股回吐，電訊、基建及建材股上揚，可能憧憬春節後復工令基建投資加速。明日快手科技 (1024) 將加入國企指數及恒生科技指數，估計今日尾市大型科技股有技術沽壓。周五將公布恒指成份股改革措施，可能建議增加成份股數目並下調成份股比重上限，潛在新貴有短線炒作機會。恒指年初至今漲逾 12%，跑赢環球主要股指，筆者認為首季度餘下日子升勢放緩，下跌風險不大，30000 點有技術支持。周五美國眾議院將表决通過 1.9 萬億美元的紓困方案，其後果可能是債息上升，美股受壓，間接影響港股。

今天推介是吉利汽車 (175) — 去年 9 月已通過 IPO 審核，估計發行 A 股的計劃可於今年上半年落實。集團去年汽車銷售量按年跌 4%，今年目標銷售量為 153 萬輛，按年增長 16%。1 月份銷售量 156,000 輛，同比增長 40%。維持買入建議，上調目標價 32.5 元，止損價 28.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 112 點，隨後輾轉回落，早盤最多跌 496 點至 31000 點，午後隨 A 股反彈至尾市，收報 30644 點，升 49 點或 0.2%，成交額按日跌 10% 至 2533 億元，上月日均成交額 2445 億元。港股通南向資金淨買入大幅減少至 37 億元，包括淨買入 22 億元中移動 (941) 股份。2 月至今淨買入 876 億元，日均 110 億元。1 月份淨買入 3106 億元，日均 155 億元。全周計，恒指漲 1.6%。

藍籌股 29 升 22 跌 1 持平。中國聯通 (762)、中國移動 (941) 及小米 (1810) 皆漲逾 6%，是升幅最大藍籌。其次是石藥集團 (1093) 及蒙牛乳業 (2319) 升 4%。長實集團 (1113) 及新鴻基地產 (16) 升 3%。中石化 (386) 及中海油 (883) 跌逾 2%，是表現最差成份股。銀河娛樂 (27) 及金沙中國 (1928) 跌 2%。

恒生科技指數跌 0.3%，成份股 13 升 18 跌。大型科技股漲跌不一，京東健康 (6618) 跌 3%，騰訊 (700)、阿里 (9988) 及美團 (3690) 跌 1%。小米 (1810) 是升幅最大成份股，其次是同程藝龍 (780) 及閱文集團 (772) 皆升 6%。眾安在線 (6060) 跌逾 6%，是表現最差成份股。明源雲 (909) 及 ASM 太平洋 (522) 跌近 4%。全周計，恒生科技指數升 1.4%。

板塊方面，石油及濠賭股下跌。電訊、電訊設備、水泥、基建、有色金屬、奶製品、食品及啤酒股跑赢大市。中國 3 大電訊商升 6%-10%。中國鐵塔 (788)、中興通訊 (763) 及中國通信服務 (552) 升 3%-6%。中國建材 (3323)、海螺水泥 (914) 及華潤水泥 (1313) 升 7%-15%。中交建 (1800)、中國中鐵 (390) 及中國鐵建 (1186) 升 3%-5%。江西銅業 (358) 升 5%。澳優 (1717) 及原生態牧業 (1431) 升 7%。康師傳 (322)、中國旺旺 (151)、百威亞太 (1876) 及華潤啤酒 (291) 皆升 2%。

手機零件、軟件、遊戲、汽車、光伏、風電、生物醫藥、中資券商及水泥股跑輸大市。保利協鑫能源 (3800) 及協鑫新能源 (451) 跌逾 13% 及 10%。福萊特玻璃 (6865)、信義光能 (968) 及龍源電力 (916) 跌 7%-8%。百濟神州 (6160) 及信達生物 (1801) 跌 7%-9%。長城汽車 (2333) 跌 6%。

周五上証指數低開 0.4%，隨後弱勢向下，最多曾跌 1.1%，午後反彈至尾市，以接近全日高位收市，收報 3696.17 點，升 0.6%。連升 5 個交易日，累漲 5.7%。深証成指升 0.4%，科創 50 指數跌 0.1%。滬深兩市總成交約 10400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 400 億元。滬深股通北向資金淨買入 96 億元，2 月至今淨買入 487 億元，1 月份淨買入 400 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

《廣東省國土空間規劃 (2020—2035 年)》提出，建設滬深廣、京廣澳高速磁懸浮。這是廣東首次提出預留建設滬 (深) 廣高速磁懸浮通道。 深圳到上海約 1500 公里，如時速以每小時 600 公里算，大約 2.5 小時就可以互通深滬兩市，大約 3.6 小時可到達北京。(Wind)

中國銀保監印發《關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》，規定商業銀行與合作機構共同出資發放互聯網貸款，應嚴格落實出資比例區間管理要求，單筆貸款中合作方出資比例不得低於 30%。(信報)

美國 2 月 Markit 製造業 PMI 初值 58.5，預期 58.5，前值 59.2；2 月 Markit 服務業 PMI 初值 58.9，創 2015 年 3 月以來新高，預期 57.6，前值 58.3。(Wind)

4) 個股訊息

小米 (1810) 發澄清公告，稱注意到近日若干媒體有關集團擬進入電動汽車製造行業的報道。集團一直關注電動汽車生態的發展，並就相關行業態勢進行持續評估及研究，就電動汽車製造業務的研究還沒有到正式立項階段。(信報)

“十四五” 期間，中國石化 (386) 將加快發展以氫能為核心的新能源業務，在氫能交通和氫基煉化兩大領域大力推進氫能全產業鏈快速發展。 擬規劃佈局 1000 座加氫站或油氫合建站，7000 座分佈式光伏發電站點。(Wind)

金沙中國 (1928) 公布，截至去年底止全年股東應佔虧損 15.23 億美元，上年同期錄得盈利 20.33 億美元。不派息。(信報)

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