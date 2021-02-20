〈主計經濟預測〉我國去年Q4 GDP衝破5% 創9年半來單季新高

主計總處今 (20) 日初估去年第四季經濟成長率 (GDP) 衝上 5.09%，較 1 月概估數再上修 0.15 個百分點，並創 2011 年第二季以來單季新高，而去年第三季經濟成長率修正為 4.26%，也較原 3.92% 上修，併計後去年全年 GDP 達 3.11%，較 1 月概估數 2.98% 上修 0.13 個百分點，為 3 年來高點，每人 GDP 2 萬 8383 美元，CPI 下跌 0.23%。

主計總處說明，受惠於新興科技應用和遠距商機熱度延續，加上傳產貨品需求逐步回溫，去年第四季商品及服務輸出、入分別成長 5.67%、-2.90%，輸出與輸入相抵後，國外淨需求對經濟成長貢獻 5.20 個百分點。

不過，由於國人在國外消費續呈大幅衰退，併計國人在國內外消費後，第 4 季民間消費成長 - 1.07%，對經濟成長負貢獻 0.55 個百分點，資本形成因比較基期高，實質成長 - 0.95%，對經濟成長負貢獻 0.21 個百分點，僅政府消費成長 4.37%，對經濟成長貢獻 0.65 個百分點。

就整體內需來看，第四季國內需求成長 - 0.12%，對經濟成長負貢獻 0.11 個百分點，經濟動能主要仍來自外需。