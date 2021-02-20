〈主計經濟預測〉我GDP規模將首次突破20兆元 經濟成長率4字頭7年來首見

主計總處今 (20) 日發布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 4.64%，較 11 月預測值一口氣上修 0.81 個百分點，大幅高於台灣央行去年 12 月的預測 3.68%，不僅將是 7 年來首見 4 字頭，也是歷年首見 GDP 規模突破 20 兆元，而外需將是帶動經濟成長的主要動能。

上半年 GDP 將有望超越 6%

主計總處估計，今年各季 GDP 依序為 6.2%、7.16%、3.19% 和 2.44%，反映去年上半年比較基期低。

主計總處認為，今年外需強勁加上產業優勢，可望大量挹注我國出口，預測全年商品出口 3784 億美元，年增 9.58%，使整體輸出實質成長 5.05%，較 11 月預測上修 1.67 個百分點，而輸入受國際農工原料價格走高、出口與內需引申需求影響，商品進口將持續擴增，估計實質成長 3.76%，上修 0.40 個百分點。

內需方面，主計總處指出，由於國內就業市場尚屬穩定，且國內外股市活絡，所得及財富效果均有助民間消費成長，加上去年消費基數偏低，預測今年民間消費可望超過 10 兆元，實質成長 3.74%，略下修 0.30 個百分點，但較去年由負轉正。

民間投資方面，由於半導體廠商加大投資規模，推進全球頂尖製程，加上台商回流國內設廠、電信業者布建 5G 網路、離岸風電和太陽光電等綠能設施加速建置、危老重建與都更等投資活動積極推展，以及航空業者擴增機隊等，均可望延續投資動能，主計總處預測今年民間投資名目值達 4 兆元，實質成長 3.91%，上修 0.23 個百分點，併計公共投資並剔除物價因素後，全年固定投資實質成長 3.50%，上修 0.31 個百分點。

物價方面，主計總處預測，今年消費者物價指數 (CPI) 溫和上漲 1.33%，上修 0.17 個百分點。