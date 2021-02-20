疫苗施打點燃復甦希望 瑞銀看好兩大類資產反彈

新冠肺炎疫苗施打捎來經濟復甦新希望，瑞銀表示，看好新興市場資產收益可望在未來數月隨著全球經濟逐步回溫，尤其看好新興市場的中國市場與股票等資產。

瑞銀指出，全球經濟可望隨疫苗問市、疫情緩解而逐漸重啟復甦，但新興市場國家的經濟復甦步伐將更依賴於疫苗推廣的速度，儘管未來可能發生的經濟刺激計畫終止與不良貸款增加衍生風險，但應不會在短期內顯現。

在中國部分，瑞銀指出，中國正逐漸從疫情中逐漸恢復，看好其公債以及預計人民幣兌美元將持續走強。

瑞銀指出，預期今年中國信貸增速將從去 (2020) 年的 13.3% 高水位放緩至 11%，在全球經濟刺激計畫持續展開前提下，新興市場經濟以及資產相對較能地消化中國貨幣寬鬆政策逐漸緊縮的影響。

瑞銀認為，儘管目前中國內需求仍較疲軟，新興市場正逐漸穩定地從新冠疫情影響中復甦，體現在出口雙位數同比增長，以及採購經理人指數同樣的持續增 長。

至於股票部分，瑞銀點名，新興市場為全球最具回報潛力的股票市場，其走揚動能來自於企業獲利增長而非估值上升，其中又以中國、拉丁美洲以及俄羅斯股票相對有潛力。

瑞銀指出，企業今年獲利增長預期將由 28% 調升至 32%，儘管目前新興市場的估值高於歷史平均，但其相較發達市場仍較有吸引力。