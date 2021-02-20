【安聯投信】台股守穩16300點

19 日台股受到美股四大指數收黑影響，以及短線累積漲幅影響，開低走低，盤中一度出現近 200 點跌幅，回測五日線，午後跌幅逐漸收斂，大盤在 16300 點上下震盪，終場以下跌 83.13 點，收在 16341.38 點，不過仍守穩 16300 點關卡，成交量則約為新台幣 3531.41 億元。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，受惠於農曆年休假期間全球股市延續樂觀行情，美國 1.9 兆美元財政順利推出，美股再創新高，亞股封關期間同步大漲，台股農曆年後開紅盤順利開高，價量齊揚，再度創下歷史新高。

總體經濟部分，蕭惠中表示，OPEC 日前 公布月報並上調 2021 年全球石油需求，加上德州暴風雪影響，帶動近期油價大漲並突破 60 美元大關，工業金屬也擺脫稍早的頹勢，銅及鐵礦砂大幅上揚，其中 銅價再破七年新高。

另一方面，蕭惠中表示，已開發國家疫苗施打狀況樂觀，目前美國及英國施打率分別已達 10% 及 20% 以上。美國每日新增疫苗施打穩定維持在 150 萬劑以上，美國與英國有望在夏季結束前達到群體免疫，英國外的歐洲國家施打速度偏慢，但也逐漸趕上。隨著疫苗逐步施打，逐步實現市場對於全球總體經濟回到常軌的期待。

展望後市，蕭惠中表示，我們正向看待股市，基本面強力復甦將是股市最強的動能，同時搭配觀察美國十年期公債殖利率變化以及通膨發展。

在產業基本面部分，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，整體第一季淡季不淡，上游零組件缺貨漲價持續，絲毫沒有因為淡季舒緩，例如近期德、日、美等國透過外交手段尋求台灣協助解決車用晶片缺貨問題。另一方面，日前日本地震以及近期德州暴風雪引發停電問題都一步讓晶片供應問題更加嚴峻，目前許多零組件能見度目前已經延續到今年第三季。

回到投資布局，鍾安綾表示，我們認為過去三個月股市大幅上漲已經大幅反映 2021 年科技產業的成長期待，評價紛紛上揚，未來在布局上應著重中長期的成長趨勢，以及獲利仍有上修空間的產業與公司。另一方面，隨著疫苗施打普及，全球陸續解封，疫情解封受惠股亦是另一個值得關注的族群。

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