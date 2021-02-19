喊讚後比特幣強漲 報導稱特斯拉可能已經賺逾6億美元

比特幣價格周五 (19 日) 小漲，漲幅約保持在 2% 附近，最高來到 52954 美元，續寫新高。此前特斯拉 (TSLA-US) 宣布，已在比特幣上投資 15 億美元，有科技記者推估，特斯拉已經靠這次投資賺進超過 6 億美元。

特斯拉上周提交美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中，批露了這筆投資，並表示，計畫未來接受比特幣支付。在此一訊息發布後，比特幣立即大漲 16%，至 4.4 萬美元上方。

報導稱，特斯拉董事會成員 Antonio Gracias 可能是這筆投資的幕後推手，他擁有多類加密貨幣資產。公司在文件中也指出，這一投資具有重大風險，包括波動性及監管不確定性。

西班牙科技記者 Álex Barredo 在推特上指出，特斯拉在 1 月份買進這些比特幣，平均價格近 34893 美元，公司買進約 4.2 萬個比特幣。以特斯拉的淨資產估算，他認為，公司這筆投資帳面上已賺超過 6 億美元。

但是馬斯克屢次在推特上喊多比特幣，而帶來比特幣價格的飆漲，也引發一些爭議。經濟學家魯比尼 (Nouriel Roubini) 甚至認為，特斯拉已經大舉買進，然後馬斯克又發文支持，這可能是「犯罪行為」，他的策略不負責任，也是對市場的操縱。

魯比尼一直對加密貨幣持懷疑態度，稱它們為巨大的投機泡沫。

歐洲央行前副總裁 Vitor Constâncio 也認為，SEC 將會調查此事，特斯拉未明示投資比特幣的時間點，可能是個潛在的問題。