MicroStrategy加碼買進比特幣 可轉債發行額增至9億美元

根據《路透社》報導，美國商業軟體設計公司 MicroStrategy(MSTR-US) 在 17 日 (週三) 表示，該公司將追加買進比特幣而發行的可轉債，把發行額提高到 9 億美元。

MicroStrategy 前日剛對外宣布，為了買進比特幣將發行 6 億美元可轉債。

MicroStrategy 執行長 Michael Saylor 表示，透過發行可轉債約可取得 8 億 7930 萬美元的資金。由於票面利率設定為 0%，因此不會衍生債務償還成本。

MicroStrategy 在去年 8 月砸下 2.5 億美元買進大約 2.5 萬枚比特幣，開始了比特幣的投資。Michael Saylor 在當時表示，以長期性的觀點來看，比特幣的升值可能比起現金更值得期待，是具有魅力的投資資產。

根據 MicroStrategy 在 2 月 8 日向監理機關所提交的資料，該公司持有大約 7.2 萬枚比特幣。取得比特幣所投入的花費達 11.5 億美元，每一枚比特幣的平均取得成本為 1 萬 6109 美元。

若以 17 日的比特幣行情計算，MicroStrategy 所持有的比特幣總值約 36.7 億美元。

MicroStrategy 於上週表示，該公司所進行的比特幣投資是為了長期持有，不打算進行避險目的交易、定期交易，或衍生性金融商品交易。