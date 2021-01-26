疫情攪亂使貨幣弱化 數位美元穩健商品成獲利新選擇

受疫情影響，各國央行皆宣布調降利率，並推出量化寬鬆政策。雖說這兩項政策舒緩了金融流動性，緩解了實體經濟衰退的壓力，不過其造成的通貨膨脹讓原本「60% 股市、40％」債市的配置失去意義，因為債券已無法對沖貨幣貶值。

貨幣弱化的趨勢，也帶動風險資產的漲幅節節升高。電動車大廠特斯拉（NASDAQ：TSLA）更是大漲超過 700%。護國神山台積電截至今年為止，已上漲 117 元，貢獻大盤指數近千點。

除傳統股市外，現在企業和基金也開始在尋找新的市場標的挹注資金，而加密市場就是其中之一。

全球最大資管公司貝萊德全球配置基金（BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.）、貝萊德基金 V（BlackRock Funds V），近期都指出可能將比特幣衍生品納入自身投資清單中。

雖然不少機構，例如美國上市公司 MicroStategy，認為比特幣是「新型避險資產」，然而對傳統投資人來說，比特幣的波動仍然過大，就像 1 月 21 日，比特幣單日暴跌 13%，下跌 6,000 餘點。

但不可否認，加密貨幣市場的高波動性、24 小時交易，對量化基金來說，確實有相當多「可穩定套利」的方式和空間。

對於加密貨幣市場抱有高度興趣的投資人，不妨選擇美元本位穩定幣做為進入加密投資的敲門磚。

眾多加密貨幣的交易所及資產管理公司，都有針對風險承受度較低的投資人推出了數位美元穩健收益產品與數位美元債權商品，其利率皆比傳統定存及一般穩健型商品利率來的高，相對來說風險也較低。

雖然一般市場中數位美元的穩健商品及債權商品會以高利率來吸引投資人目光，然而通常這些商品不僅申購限制許多，還要扣除績效費、手續費，相對來說門檻較高，且會侵蝕真實獲利。

有鑑於此，Bincentive（幣盛德富）推出了以「美元穩定幣 USDT」計價的磐石固定收益（債權）商品，其邏輯為讓專業的資產管理公司以現貨套利、做市商策略、機器人放貸策略，在不同交易所、市場中套利。

Bincentive（幣盛德富）是專注於數位資產管理的服務平台，其推出的數位美元固定收益商品特性為 6 個月一期，年化固定利率 8%，無須手續費，也無需抵押平台幣，更為彈性的是利息每月固定發放，且可隨時領出。

Bincentive（幣盛德富） 也因應農曆過年，即日（1 月 26 日）起推出限量優惠方案，將原 6 個月期年化 8% 的固定收益商品，調整為 3 個月期，並將年化固定利率加碼至 10%，讓剛接觸的投資人也可輕鬆加入。

Bincentive（幣盛德富） 建議投資人可透過此風險極低的固定收益商品，將獲得的利息再嘗試投入比特幣或其他風險較高的加密貨幣投資，降低資產的風險，也可從中做更有效的配置。

備註：比特幣（BTC）是加密貨幣的龍頭老大，不過，交易量最大的卻是 「美元穩定幣 USDT」。 據 CoinMarketCap 數據，美元穩定幣 USDT 的日交易量為 1,034 億美元，是 BTC 交易量近兩倍之多。由於市佔率最高、流通性最好，所以可以看到，交易所最多的是美元本位穩定幣交易對，大多數 OTC（場外交易）也都是以美元本位穩定幣結算。