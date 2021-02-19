中國坐穩全球最大IC市場 去年規模1434億美元年增9%

研調機構 IC Insights 指出，中國 2005 年成為全球最大 IC 市場後，規模持續擴增，2020 年更達 1434 億美元，年增 9.22%，其中，邏輯、MPU(微處理器) 與 DRAM 依序為在中國銷售的前三大產品，且 IC Insight 認為，儘管中國現今為 IC 最大消費國，但仍不是主要生產國，未來也不一定。

IC Insights 指出，2020 年邏輯晶片在中國 IC 市場的銷售比重達 26.2%，是中國最大的銷售產品類別，預期 2025 年前仍會維持此情況，年複合成長率高達 10.5%。

儘管去年受新冠肺炎 (Covid-19) 影響，不過，中國、全球智慧型手機銷售仍強勁，各類運算產品銷量也成長，帶動去年 MPU 在中國銷售額達 327 億美元，年增 12%，排名第二大銷售產品，銷售比重 22.8%。

DRAM 銷售比重則約 19%，排名中國第三大產品，去年 DRAM 和 NAND Flash 市場合計佔中國總銷售比重達 30%，顯現中國對記憶體的需求龐大，也使中國在該領域自主化的強烈意識。

2020 年中國 IC 市場銷售產品類別與比重。(擷取自 IC Insights)

IC Insight 認為，中國、亞太區的 IC 市場比重不斷增長，是長期趨勢，預計中國與亞太地區在全球 IC 市場的合併銷售比重，將從 2020 年的 63.8%，增加到 2025 年的 68.1%，年複合成長率為 9.4%。

不過，IC Insight 認為，儘管中國現今為 IC 的最大消費國，但仍不是主要生產國，未來也不一定，去年中國銷售額 1434 億美元，當地生產的 IC 比重僅佔 15.9%，約 227 億美元。其中，總部位於中國的公司產值僅 83 億美元，佔去年 IC 市場的 5.9%。

反觀在中國擁有晶圓廠業務的外國公司，包括台積電 (2330-TW)、SK Hynix、Samsung、聯電 (2303-TW) ，仍佔中國 IC 產量的大部分。