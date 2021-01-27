〈聯發科法說〉5G營收貢獻將首度超越4G 毫米波2021年正式量產

聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，執行長蔡力行表示，隨著通訊規格持續往 5G 邁進，今年第一季 5G 手機晶片營收貢獻就會正式超越 4G，毫米波產品預計今年送樣，明年進入量產，5 奈米晶片目前也即將進入設計定案(Tape out)。

蔡力行預計，今年 5G 手機出貨將達 5 億支以上，較去年逾倍數成長，其中 60% 來自中國，40% 來自非中國地區，且因 4G、5G 通訊世代交替，去年營收貢獻已相當，今年第一季起，5G 營收就會正式超越 4G，且看好 2020-2022 年聯發科 5G 手機晶片成長率優於 10-15%。

蔡力行指出，聯發科上周發表的天璣 1200，預計今年第一季終端產品就會問世，毫米波 (mmWave) 產品則會在今年送樣，預計 2022 年正式量產，至於採用台積電 (2330-TW)5 奈米的產品則已經接近設計定案 (Tape out) 階段。

對於整體供應鏈吃緊，蔡力行認為，供應鏈緊張狀況將會持續未來幾個季度，不過，聯發科皆可拿到充足的產能，有信心拿下更多市占率，其中，5G 手機晶片市佔率約 30-35%，今、明兩年成長會很強勁。

蔡力行也強調，聯發科今年將持續投入技術研發，預計將投入 30 億美元，為下一階段成長，建立更多技術資產。