股王獨木難撐 台股跌83點收16341點 周線仍收連二紅

美股四大指數周四全面收黑，台股今 (19) 日雖有股王大立光撐盤，中小型股也活蹦亂跳，但多頭熄火，隨著高檔獲利了結賣壓出籠，主要權值股走低，大盤一度下跌逾 200 點，回測 5 日線，終場指數跌勢收斂，下跌 83.13 點或 0.51%，收在 16341.38 點，成交值 3468.2 億元，周線連二紅，累計上漲 538 點。

連日漲多的半導體族群普遍遭調節，台積電下跌逾 1%，終場收 652 元；聯發科、聯電同步走跌，分別收 964 元、57.2 元；鴻海、台達電等電子權值股同樣跌勢明顯。股王大立光一夫當關，一度勁揚逾 5%，終場收 3405 元，並帶動光學股表現搶眼，亞光衝上漲停，玉晶光、今國光也表現不俗。

光電族群則人氣爆棚，面板股續獲買盤青睞，股價有撐，群創、友達上漲逾 3%，爆出 30 多萬張成交量，面板獲利王彩晶同步走高，一度勁揚近 4%，終場漲近 2%，站上 13 元關卡。太陽能族群也是多頭指標之一，達能率先攻上漲停，碩禾漲逾 8%，元晶、茂迪、安集、國碩、聯合再生也都在盤面上表現。

高價股今日漲跌互見，譜瑞 - KY 與旭隼股價有撐，祥碩則重挫逾半根停板，矽力 - KY 及亞德客 - KY 也都震盪走弱，此外，ASIC 業者世芯 - KY 今早股價攻高，一度衝上 1000 元，躋身千金股行列，但隨即湧現賣壓，股價狂洩，終場跌 6%，收 915 元。

櫃買指數今日表現優於大盤，上漲 1.48%，其中，生技醫療類股最強，指數漲幅高達 4.6%，包括高端疫苗、基亞、中天、合一、杏國等多檔均亮燈漲停，此外，電子零組件、半導體、電設等類股也表現不俗。