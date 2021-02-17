豐田14條產線停工原因曝光 與供應商日立Astemo有關

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 因受到日前規模 7.3 強震影響，日本國內 9 座工廠的 14 條產線 17 日起陸續停工，時間最長四天。而根據 17 日下午的《日本經濟新聞》及《路透社》等媒體報導，造成豐田產線停工的原因，與零件供應商「日立 Astemo」的停電問題有關。

日立 Astemo 是一家由日立製作所 (6501-JP) 與本田汽車 (7267-JP) 所共同出資的零件廠。日立 Astemo 的發言人在 17 日表示，該公司的福島工廠在 13 日地震發生後，生產及出貨作業就從 15 日起停頓至今。也由於豐田及日產 (7201-JP) 等車廠的部分車款都有採用日立 Astemo 產品，這些車廠的生產也有可能受到影響。

日立 Astemo 的福島工廠，負責生產汽車的懸吊系統。由於地震發生後，工廠所在地附近發生停電，為確認有無漏電情事，還有進行工廠內部以電源為主的相關檢查都需花費一些時間，目前也還無法得知要到何時才能復工。

這回豐田的 14 條產線之所以決定停工，就是因為日立 Astemo 的產線尚未恢復供電而導致懸吊系統的生產停頓，進而導致豐田汽車在零件調度發生問題。