聯發科擬取得亞信2成股權 搶攻工業乙太網路市場

聯發科 (2454-TW) 今 (16) 日代子公司絡達公告，董事會決議以不超過 4.96 億元，認購亞信 (3169-TW) 私募普通股，持股比約 2 成；由於亞信長期布局工業乙太網路晶片，聯發科此舉也被市場解讀，將搶進工業乙太網路市場。

聯發科此次以每股價格不超過 40 元，認購亞信私募普通股約 12395 千股，持股比約 2 成，擠下力山工業，成為亞信最大股東。

聯發科指出，亞信主要業務與絡達所屬集團皆為寬頻通訊產品相關，絡達為加強集團與亞信的策略合作，以及著眼工業乙太網市場，擬以策略性投資人身分，參與亞信私募普通股案，本案仍需經由亞信股東會通過後，才得以進行。

絡達先前主要從事射頻及藍牙無線通訊晶片，2017 年成為聯發科旗下子公司後，便結合集團力量跨足物聯網領域，提供各類型無線通訊低功耗 SoC，包括 TWS(真無線藍芽耳機)、可穿戴式裝置、智能家居等產品。

亞信同樣從通訊技術起家，近年積極布局工業物聯網，提供工業乙太網路解決方案，終端為自動化智慧工廠，以及工業物聯網 (IIoT) 相關應用；聯發科此次取得亞信股權後，可望進一步將業務觸角延伸至工業物聯網領域，瞄準未來 5G 時代，智慧工廠蓬勃發展的商機。