香港、新加坡旅遊泡泡計畫再延 今年已無望推出

隨著香港 COVID-19 病例數量的增加，香港、新加坡旅遊泡泡計畫 (Travel Bubble) 的實施將繼續延期，至 2020 年後再考慮。

新加坡民航局 (CAAS) 週二 (1 日) 聲明指出，由於香港未知傳播源的案例仍高，雙方同意，將旅遊泡泡計畫延至本月底之後，確切安排日程會在月底時進行審核。

原本這一旅遊泡泡計畫被視為重啟全球旅行的一個範本，透過對兩地所有居民開放的免隔離旅行，雙方希望能增加彼此的旅遊業發展，先前因香港疫情復發，原定於 11 月 22 日進行的首航計畫已取消，並將啟動時間延後兩週。

CAAS 表示，新加坡和香港當局一直在密切討論中，並會在有進一步發展時及時更新，旅客可就其旅行計畫與航空公司連繫。

截至週一，香港不明傳播源的病例的 7 天移動平均數，已經達到 16，根據先前協議，如果任一城市的人數超過 5，就將取消旅遊泡泡安排。

根據 OAG Aviation Worldwide Ltd. 數據，雖然亞洲較好的控制疫情，造成目前最繁忙的國內線航空都在亞洲，但對香港國泰航空及新加坡航空來說，他們均沒有國內的旅遊市場可供依靠。

國泰股價週二下午上漲 1.5%，而新加坡航空上漲 0.9%。今年兩家公司均下跌了約 30%。