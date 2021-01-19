香港大牛市來了？大陸南下資金瘋搶 黑名單個股大受歡迎

由去年到今年，香港承受政治動盪、疫情延燒等利空打擊，股市全年低迷，與全球及亞洲的瘋漲形成鮮明對比。但今年以來，來自中國大陸資金流入源源不絕，讓港股似已開始肉眼可見的牛市。

開啟這波行情的，當屬來自中國大陸的南向資金，大舉流入的瘋狂程度令人吃驚。

半個多月淨買額已近 2000 億港元

數據顯示，截至 1 月 19 日收盤，今年僅半個多月的合計淨買入已達 1853 億港元，已經超過去年淨買入額的 4 分之一。今天尤其達到高峰，多達 266 億港元，刷新港股通開通以來單日淨買入紀錄。

如果加上今天，自港股通開通以來，單日淨流入金額超過 100 億港元共有 19 天，其中有 12 天發生在今年，相當於每一天都寫創造歷史，投資人追漲情緒亢奮。

黑名單個股受寵

從買入金額最多的股票來看，五家被川普列為黑名單的企業，最受到中國投資者的青睞。根據同花順統計，截至上週末，南下資金增持股數最多的是中國電信 (0728-HK)，增持 19.46 億股；其次是中國海洋石油 (0883-HK)、中國聯通 (0762-HK)、中國移動 (0941-HK)、中芯國際 (0981-HK)，分別被南下資金加倉 17.7 億股、10.75 億股、7.86 億股和 4.51 億股。

這波大陸資金搶進港股，並非起自今年，主要在去年第 4 季就有所展現。全季南下資金買入港股的金額超過 9000 億港元，淨買入則超過 2000 億港元，然後到今年「變本加厲」，升級為瘋狂搶進。

在資金瘋搶之下，最直接的變化顯現在成交金額。1 月 18 日，港股總成交 2243 億港元，南下資金合計買賣總額高達 760 億港元，占約三分之一，而今日的破紀錄金額，更讓港股交易額寫 2015 年以來新高。

AH 股溢價程度大減

有跡象顯示，公募基金有可能是其中的一個重要力量。數據顯示，今年 1 月份發行的新基金中，半數以上產品將港股納入投資範圍，截至 1 月 18 日，共有 1638 支公募基金透過滬深港股通投資港股。

AH 股溢價程度，是資金追捧的重要原因，而在港股奮起直追之下，兩地股市價差也開始收縮。恒生滬深港通 AH 股溢價指數顯示，A 股當前較 H 股溢價 34%，相較之下，一個多月前溢價曾達到 45%。