澳洲1月失業率進一步降至6.4% 好於市場預期

根據澳洲統計局 (ABS) 在週四 (18 日) 公布的最新數據顯示，澳洲失業率在 1 月份有所緩和，主要受惠於第二輪刺激政策措施，以及龐大的政府預算，加速了經濟復甦並進一步促進就業。

數據顯示，澳洲 1 月失業率從 12 月的 6.6% 降至 6.4%，並好於經濟學家預期的 6.5%。澳洲 1 月份的就業人數較上月增加了 29100 人或 0.2%，達到 1293.99 萬人，低於預期的增加 30000 人，主因是維多利亞州仍在努力從第二次封鎖中復甦。另外，澳洲一月份就業參與率較上個月略減 0.1% 至 66.1%，略低於預期的 66.2%。

澳洲 1 月失業率為 6.4%(圖片：彭博社)

加拿大皇家銀行澳洲經濟和固定收益戰略負責人 Su-Lin Ong 表示，澳洲幾乎彌補了所有在去年 4、5 月疫情高峰期間失去的就業。雖然失業率仍然較高，但仍朝著正向發展。

澳洲央行在本月初曾宣布，將其量化寬鬆計劃進一步擴大 1000 億澳元 (約合 776 億美元)，以振興就業和通膨。澳洲央行行長 Philip Lowe 也重申，至少在 3 年內不會提高現金利率，在實際通膨達到目標前不會加息，並準備好在必要時採取更多行動。

「經濟復甦正在進行中，近期的數據總體上好於預期。這是一個好消息，但是經濟的復甦預期仍將是不平穩的且緩慢的，並且仍然取決於重要的政策支持。」Lowe 說道。

BIS Oxford Economics 首席經濟學 Sarah Hunter 表示，數據證實澳洲的經濟復甦表現相對出色。澳洲當局遏制疫情的能力促進了澳洲經濟的復甦，增強了人們的信心並鼓勵消費，也使得企業恢復招聘，澳洲人重返勞動力市場，緩解了失業率數據。