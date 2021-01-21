經濟復甦持續 澳洲12月失業率好於市場預期

根據澳洲統計局在週四 (21 日) 公布的數據顯示，在澳洲央行第二輪刺激措施推動該國經濟復甦並鼓勵企業繼續僱員的情形下，澳洲 12 月失業率降至 6.6%，好於市場預期。

數據顯示，澳洲失業率從 11 月份的 6.8% 降至 6.6%，好於經濟學家平均預期的 6.7%。該國 12 月的就業人數則增加了 5 萬人，符合市場預期。

澳洲就業人數變化 (圖片：彭博社)

BIS Oxford Economics 首席經濟學 Sarah Hunter 表示，數據證實澳洲的經濟復甦表現相對出色。澳洲當局遏制疫情的能力促進了澳洲經濟的復甦，增強了人們的信心並鼓勵消費，也使得企業恢復招聘，澳洲人重返勞動力市場，緩解了失業率數據。

此外，數據也顯示，澳洲 12 月的工作時間增加了 0.1%，而 2020 年全年則下降了 1.5%。12 月就業不足率下降 0.8 個百分點至 8.5%，正職工作增加了 3.57 萬個，兼職工作增加了 1.43 萬個。

彭博社經濟學家 James McIntyre 表示，隨著勞動力市場持續從疫情造成的損害中復甦，澳洲的失業率可能已經達到頂峰。隨著就業和工作時間的進一步恢復，12 月的勞動力參與度創下歷史新高。

澳洲央行在去年 11 月份將利率降低，並將現金利率和 3 年期公債殖利率保持在 0.1%，同時維持其 1000 億澳幣的量化寬鬆計劃。

澳洲央行行長 Philip Lowe 先前表示：「經濟復甦正在進行中，近期的數據總體上好於預期。這是一個好消息，但是經濟的復甦預期仍將是不平穩的且緩慢的，並且仍然取決於重要的政策支持。」

Lowe 也重申，至少在 3 年內不會提高現金利率，在實際通膨達到目標前不會加息，並準備好在必要時採取更多行動。