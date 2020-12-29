中澳衝突持續 經濟學家：澳洲經濟成長可能永遠回不到疫情前水準

根據研究公司凱投宏觀 (Capital Economics) 的數據顯示，在與中國的貿易緊張局勢持續升級的情況下，澳洲經濟遭受到了嚴重打擊，即使疫情結束，經濟成長也可能「永遠不會」回到疫情爆發前的水準。

迄今為止，中國是澳洲最大的貿易夥伴，佔澳洲出口的 39.4%，服務出口的佔比也有 17.6%。但是近幾個月來，中澳關係持續惡化。凱投宏觀高級經濟學家 Marcel Thieliant 在一份報告中表示，如果中國當局繼續對更多澳洲進口商品徵收關稅，澳洲的國內生產總值 (GDP) 恐會進一步萎縮。

報告中指出，已經處於「火線」上的商品和服務的價值佔澳洲對中國出口的近四分之一，佔澳洲 GDP 的 1.8%。Thieliant 表示，如果中國把目標對准其他更多不太需要依賴澳洲進口的產品，那麼這個數字可能會上升到 GDP 的 2.8% 左右。

報告稱，中國當局可能會施加更多的限制措施，納入黃金、氧化鋁以及種類繁多的較小項目。

Thieliant 也表示，儘管澳洲也能夠將部分貨物出口轉移到其他國家，但不斷升級的中澳貿易戰，就是為什麼即使是在疫情後，澳洲經濟也永遠不會回到疫情前的另一項原因。

另一方面，有鑑於澳洲是世界上最大的鐵礦砂生產國，儘管中澳緊張局勢加劇，鐵礦砂出口可能會繼續倖免。目前，中國從澳洲進口的鐵礦砂佔比達到 60%。分析人士表示，缺乏替代品可能是迄今為止鐵礦砂免於關稅戰的原因。