電信三雄1月自結出爐 台灣大每股賺0.31元 排名第二

電信三雄 1 月自結全數出爐，台灣大 (3045-TW) 儘管受惠旗下電商平台 MOMO 春節買氣成長，稅後純益月增逾 1 倍，每股純益 0.31 元，不過仍輸給中華電的 0.4 元，勝過遠傳 0.18 元。

台灣大 1 月營收 124.9 億元，月減 1.84%、年增 15.55%；營利率 10.57%，月增 1.05 個百分點、年減 3.86 個百分點；EBITDA 27.21 億元，月增 4.21%、年減 2.1%；稅後純益 8.7 億元，月增 114.36%、年減 25.4%，每股純益 0.31 元。

財務長兼發言人俞若奚表示，1 月份受惠春節買氣成長，第二引擎電子商務營收年增 4 成，推升合併營收年增近 16%；行動電信事業方面，用戶持續升級轉用 5G 高資費，帶動智慧型手機用戶月租費逐月成長。

獲利方面，俞若奚指出，雖然 5G 折舊攤銷與業務推廣成本，較去年擴大，但在電子商務規模經濟與營業槓桿助攻下，營業利益年減縮小。

中華電、遠傳日前公布 1 月自結，中華電 1 月營收 171.19 億元，月減 30.28%、年增 2.53%；營利率 23.07%，月增 9.29 個百分點、年增 0.44 個百分點；EBITDA 71 億元，月增 9.23%、年增 6.1%。

遠傳 1 月營收 74.17 億元，月減 8.71%、年增 8.77%；EBITDA 22.62 億元，月減 4.4%、年減 3.66%；稅後純益 6.03 億元，月減 3.67%、年減 17.96%，每股純益 0.18 元。