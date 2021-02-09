電信兩雄率先公布1月自結 中華電每股賺0.4元 遠傳0.18元

電信龍頭中華電 (2412-TW) 與遠傳 (4904-TW) 率先公布 1 月自結，中華電單月稅後純益 30.9 億元，月增 9.96%、年增 3.34%，每股純益 0.4 元；遠傳稅後純益 6.03 億元，月減 3.67%、年減 17.96%，每股純益 0.18 元；台灣大 (3045-TW) 則預計 17 日發布自結數。

中華電 1 月營收 171.19 億元，月減 30.28%、年增 2.53%；營利率 23.07%，月增 9.29 個百分點、年增 0.44 個百分點；EBITDA 71 億元，月增 9.23%、年增 6.1%。

中華電表示，受惠手機銷貨收入與資通訊專案營收增加，推升營收較去年增加，1 月自結數與第 1 季財測達成率相較，營收、營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆超過預期。

遠傳 1 月營收 74.17 億元，月減 8.71%、年增 8.77%；EBITDA 22.62 億元，月減 4.4%、年減 3.66%；稅後純益 6.03 億元，月減 3.67%、年減 17.96%，每股純益 0.18 元。

遠傳表示，數位轉型效益持續發酵，新經濟 1 月營收延續強勁成長動能，年增 43%，其中資通訊業務營收年增 71%，受惠於物聯網專案收入年增 163%、資安服務營收年增 102%、雲端服務營收年增 46%。

遠傳指出，旗下行動通訊業務表現穩健，雖然漫遊業務受疫情影響，但月租型用戶數緩升，月租型客戶流失率持續下降，續創下歷史新低。