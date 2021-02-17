中華電今年資本支出維持高峰 5G建設占比約4成

中華電 (2412-TW) 執行副總林榮賜今 (17) 日表示，今年為 5G 建設高峰年，資本支出將維持在高檔，其中 5G 占比估約高達 4 成，後續會隨著市場反應動態調整。

中華電因應 5G 基地台建置計畫，5 年要縮短至 3 年內完成，今年進入 5G 網路建置衝刺期，基地台數量將建置超過 1 萬座，全年資本支出一舉來到 431.5 億元，林榮賜指出，目前 5G 相關支出逾 160 億元，占比約 4 成，後續會隨著市場對 5G 反映進行動態調整。

林榮賜說，今年資本支出因應 5G 建設高峰期，金額已經是歷史新高，短期暫無規劃上修資本支出，整體資本支出維持高檔，明、後年開始逐步降低。

林榮賜表示，資本支出除積極布建 5G 外，部分將持續維護光纖固網，尤其預計第 2 季推出的 2Gbps 超寬頻上網服務。中華電過去在固網光纖布局已久，包括光纖輸出、接取設備等，提升固網光纖品質也較有優勢。

國家通訊傳播委員會 (NCC) 編列 155 億元給電信商蓋 5G 基地台，初步規劃以標金、頻寬數量、基地台建設積極度等三大項納入評估，最遲 3 月頒布要點，林榮賜則指出，5G 補助金如何分配持續與 NCC 溝通當中，不過最終分配規則仍須待主管機關公布。