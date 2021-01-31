〈觀察〉電信商今年加速佈建5G網路 資本支出兩樣情

台灣 5G 商轉半年，電信商除爭取更多 5G 用戶數外，積極加速 5G 網路建設、上修基地台數量，不過強化 5G 網路布局之際，今年電信三雄資本支出不同調，其中龍頭中華電 (2412-TW) 一舉攀升到 431.5 億元創新高，預期遠傳 (4904-TW) 也將超過去年 102 億元水準，反觀台灣大 (3045-TW) 則較去年減少、約 118.15 億元，差距近 4 倍。

電信三雄自去年取得 5G 執照後，如火如荼增設 5G 相關網路、基地台，為提升用戶網路使用體驗，今年佈建動作更將積極，以電信三雄 5G 基地台數量來看，中華電採加量加速策略，建置計畫將從 5 年提前至 3 年完成，目前全台已超過 4000 座，原預計年底前約 8500 座，不過上修目標至 1 萬座，5G 涵蓋率將超過 7 成。

遠傳同樣已建置超過 4000 座基地台，今年至少 8000-8500 座，全台網路涵蓋率上看 83%，目標朝 9000 座邁進、涵蓋率拚達 9 成；台灣大則率先喊出基地台數量是業界最多，已逼近 5000 座，三年內上看 1 萬座。

電信三雄 5G 網路建設藍圖出爐，資本支出也成為外界關注焦點，中華電今年除擴大 5G 建設外，也將擴建 IDC 機房、海纜、PSTN IP 化及 MOD 平台等，今年資本支出首度突破 400 億元大關，較去年成長超過 8 成來到 431.5 億元；遠傳雖然尚未公布今年資本支出，但預期在基地台加速建設下，估將超過去年的百億元。

中華電、遠傳今年擴大資本支出，但台灣大卻逆勢降低資本支出，今年較去年有逾 4 成降幅，僅 118.15 億元，林之晨日前就透露，由於去年已加碼建設 5G 網路，今年則將重心擺在遊戲、電商平台 MOMO 等。

電信三雄 5G 基地台建置計畫均已上萬座為目標，但三家資本支出、佈局策略有所差異，逐步做出差異化，無不希望提升 5G 網路使用體驗。