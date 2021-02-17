鞋材及製鞋廠1月營收、獲利亮眼 豐泰EPS 0.68元 百和 0.57元

鞋材及製鞋廠陸續公布最新獲利，百和 (9938-TW) 、豐泰 (9910-TW) 1 月自結營收及獲利都較較去年同月大幅成長，百和 1 月稅後純益 1.7 億元，年增 94.2%，每股純益 0.57 元，而豐泰 1 月營收 68.48 億元，創 16 個月來新高，稅後純益 6.01 億元，年增率 87.12%，每股純益 0.68 元。

同時，鞋材鞋廠也多看好市場需求將逐漸回到正軌，並陸續重啟擴廠和擴產計畫。

製鞋廠出貨回升趨勢顯現，鈺齊 (9802-TW) 1 月營收以 13.75 億元創歷年同期新高，也是歷史次高，月減 6.5%，年增 29.98%。

豐泰 1 月營收 68.48 億元，創 16 個月來新高，月增 9.44%，年增 15.73%。豐泰 1 月營收成長，主要是工作天數增加，看好市場需求將逐漸回到正軌，公司也重啟擴廠和擴產計畫，包含越南、印尼與印度等廠區，預計整體 2021 年產能將較去年成長 7-10%

百和自結 1 月營收 13.85 億元，月增 10.39%，年增 44.47%，百和今 (17) 日公布自結，1 月稅後純益 1.7 億元，年增 94.2%，每股純益 0.57 元。

寶成 (9904-TW)1 月營收 247.07 億元，月增 5.05%，年減 6.53%，也創 1 年來單月營收新高。寶成指出，1 月製鞋業務較 2020 年同期成長，並已近五個月呈現月增趨勢。