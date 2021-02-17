不計風險試圖擴增收益 投資人大買槓桿及反向型ETP

對 GameStop 股價的瘋狂猜測可能已經平息，但在交易員希望大幅度增加收益之下，加大槓桿的情況已經變得愈來愈普遍。

CFRA 數據顯示，槓桿和反向 ETP 僅占美國 5.9 兆美元 ETP 規模的約 1%，但這些旨在擴大指數或股票波動的商品正受到追捧，這是市場瘋狂看多情緒的一個跡象。

例如，希望追上費城半導體指數 (PHLX) 強漲的投資人，紛紛買入 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ，這支基金目的在 3 倍做多費城半導體指數。

這支基金已經連續 5 周獲得資金流入，是自去年 4 月份以來最長，其資產來到創紀錄的 32.7 億美元。過去的 11 個月以來，這支基金上漲約 1000%，而指數的漲幅約為 150%。

同時，ProShares Ultra VIX Short-Term Futures(UVXY) 的資產，在上周五也達到創紀錄的 25 億美元，自 2 月 3 日以來增加近 50%。這一槓桿型 ETF 基本上以 2 倍方式，做多短期的 VIX 變化。

另一支槓桿 ETF ProShares UltraPro QQQ 的目標，是 3 倍做多那斯達克 100 指數，在過去 9 個月裡，其資產也快翻了一倍，達到 111.3 億美元。

儘管全球仍籠罩在疫情風暴中，但投資人明顯願意承擔更多風險。美國銀行全球研究部最新基金經理調查顯示，現金分配已經降到 2013 年 3 月以來最低，股票和大宗商品的分配，則達到近 10 年以來最高，承擔淨風險高於正常水準的投資者，淨比例創下了紀錄。

CFRA ETF 和共同基金研究主管 Todd Rosenbluth 認為，槓桿和反向型產品的資金流入，顯示了投資人正看到波動，並希望以短期的角度介入。

但分析師警告，這類產品被設計用來快速進出，不應該在買入後長期持有。長期持有其中一些 ETP，可能會造成重大損失。例如當股票價格波動時，UVXY 會急劇升值，但一旦市場平穩，它也會穩定下挫。