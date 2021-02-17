需求預期推升油價 能源類股領漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 受到去年底感染人數增加影響，美國經濟回復速度放緩，近一週美國公佈經濟數據大多不如預期，美國股市僅小幅上漲 0.5%；

2. 相較於經濟於去年第四季再度陷入萎縮的歐洲，日本去年第四季經濟成長率為 3%，且企業支出也從 - 2.4% 升高至 4.5%，帶動日本股市上漲 3.3%。

新興市場

1. 美國新一輪紓困規模出乎預料，持續推升原油價格，布蘭特原油價格每桶升破 63 美元，能源類股與俄羅斯股市雙雙受惠上漲，俄羅斯股市上漲 2.5%；

2. 傳出美國政府將擱置 TikTok 出售給美國投資者的計畫，先前對中國在美企業的不利因素持續減少，美中關係緩慢恢復正常，中國股市上漲 3.1%。

債券市場

1. 投資人將美國大規模紓困與基建計畫納入考量因素，預期美國經濟成長將加速，美國 10 年公債殖利率從 1.15% 升至 1.31%，美國政府債券價格下跌 0.8%；

2. 儘管公債殖利率升高，但追尋收益資金仍持續湧向殖利率較高的高收益債券，全球高收益債券到期殖利率降至歷史最低點，價格上漲 0.2%。

原物料、匯率

1. 美元指數微幅上漲 0.1%；美國物價年增率不如預期，金價收在 1,794 美元 / 盎司，單週下跌 2.4%；

2. 先前投資不足將限制未來供應增長速度，加上全球需求可望隨著疫苗施打而轉佳，原油價格延續先前漲勢，單週上漲 3.7%。（以布蘭特原油為例）

資料來源: Bloomberg，2021/2/17（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/2/16）

資料來源: Bloomberg，2021/2/17（資料截至 2021/2/16）

三大市場關鍵事件及分析

1. 升息有的等，超低利率環境不變

聯準會主席鮑威爾再次表示，在美國勞動市場恢復正常前，不會過早啟動升息。與 2019 年底相比，目前美國仍少了 870 萬個工作，從過往經濟復甦經驗來看，至少需要 3 至 5 年時間才能找回這些工作。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/2/16。

2. 債券殖利率挑戰新低，收益越來越難尋

在全球央行超低利率政策逼迫下，全球高收益債券與新興市場主權債券到期殖利率分別降至 4.61% 與 3.39%，前者創下歷史最低，後者僅比歷史最低高出 15 個基點。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，皆採美銀美林債券系列指數，2021/2/16。

3. 盈餘快速修復，股市收益率誘人

相較於殖利率越來越低的債券，股市受到經濟成長與盈餘快速修復的幫助，不少產業預估收益率都在 5% 以上，誘人收益率可望吸引追求收益資金流入。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 各產業指數，預估收益率為預估今年 EPS 除以目前股價，2021/2/16。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/2/17。

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