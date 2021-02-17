

◆盤勢分析

1. 春節期間美股四大指數持續向上衝高，其中高科技股 MU、INTEL、CREE 表現最佳平均漲幅超過 5%。此外，台積電 ADR、聯電 ADR、日月光投控 ADR 大漲超過 8%，皆有利於周三台股新春開紅盤表現。

2.2/5 台股農曆年前最後一個交易日，早盤在 2330 台積電、2303 聯電、3711 日月光投控、3034 聯詠、2454 聯發科、2379 瑞昱等權值股拉抬，加權指數一度攻高到 15,938 點，但隨即漲多與節前賣壓出籠，漲幅逐漸收斂，收盤報 15802.40 點，上漲 96.18 點，漲幅 0.61%。

3.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.26%，報收 183.30 點，目前短壓為前波高點 190.21。

4. 加權技術面與籌碼面：

（1）、均線：5 日台股收小黑十字線，暫時收在 5、10 日均線之上。

（2）、量能：5 日成交量 2,830.24 億元，靜待年後買盤回籠。

（3）、技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體底部走揚。

（4）、法人籌碼：三大法人合計 - 21.94 億元；外資 - 56.25 億元、投信 + 5.98 億元、自營商 + 28.32 億元。

5. 封測：3711 日月光投控法說會指出目前打線封裝需求比預期更強，原本預期供不應求狀況會到今年上半年，現在看來「會缺一整年」，帶動周五股價震盪走高；激勵同業 2441 超豐、2449 京元電子、3264 欣銓表現亮眼。2379 瑞昱一月營收年增 53.2%，收盤上漲超過 3%。

6.IC 設計：驅動 IC 大廠 3034 聯詠公告 2020 年全年財報，全年稅後淨利 118.17 億元，繳出年成長近五成的歷史新高成績單，外資喊價 1000 元，股價早盤量出強攻漲停。同步帶動 3545 敦泰、8016 矽創轉強。此外，尾盤中、小型 4961 天鈺、6237 驊訊急拉漲停。

7.ABF：3037 欣興表示四周火警並無增加損失，周五股價止跌回升；8046 南電則獲得市場資金青睞，股價創波段新高。

8. 面板：雙虎 3481 群創、2409 友達公布 4Q20 獲利，單季 EPS 呈現跳升，2020 全年轉虧為盈，且大幅增加資本支出，周五早盤開高，收盤拉回震盪。。

9.5G 助攻 聯發科元月營收雙成長：2454 聯發科受惠 5G 產品線積極拉貨，帶動元月營收來到 353.3 億元，月增 9%、年增 78.3%，為歷年同期新高，且為單月營收歷史次高紀錄，僅次於去年 9 月的 378.6 億元。展望首季，聯發科預期，本季營運數字受兩大因素影響，第一是匯率，近期匯率波動對其新台幣營收影響約 3％，第二是整季排除奕力科技的營收，影響美元營收約 2％至 3％。

10.DRAM 狂漲 南亞科、華邦電受惠。國際三大 DRAM 廠去年第四季開始進行產能的配置，提高 8Gb 以上標準型及伺服器 DDR4 投片量，並且增加行動式 LPDDR 及繪圖型 GDDR 產出比重，導致 4Gb 以下容量利基型 DRAM 位元供給明顯減少。由於先進駕駛輔助系統（ADAS）及車載娛樂等車用電子、工控及安防、WiFi 裝置、智慧電視及機上盒等應用對於利基型 DRAM 需求持續轉強，在供不應求情況下，今年以來 2Gb 及 4Gb DDR3 現貨價已大漲逾五成。受惠於利基型 DRAM 價格大漲及出貨暢旺，包括 2408 南亞科、2344 華邦電、6670 力積電、3006 晶豪科直接受惠，今年 1 月合併營收表現優於預期。其中，力積電 1 月營收 41.90 億元，晶豪科 1 月營收 16.32 億元，均創下單月營收歷史新高。

