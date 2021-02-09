Q1營運不淡 台積電1月營收1267.49億元 改寫單月次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日公告 1 月營收 1267.49 億元，在蘋果、超微、聯發科等三大客戶下單維持高檔下，高效運算動能強，加上車用需求大增，帶動營收月增 8.0%，年增 22.2%，改寫去年 11 月寫下的歷史次高紀錄，第一季營運不淡。

據台積電公布的財測數字，第一季營收估達 127-130 億美元，季增 0.16-2.5%；以 1 美元兌換新台幣 27.9 元計算，新台幣營收估 3543-3627 億元，毛利率估 50.5-52.5%，營益率估 39.5-41.5%，站穩高檔。

台積電表示，第一季高效能運算需求強勁、車用需求回溫，及智慧型手機季節性影響略為和緩等因素，帶動產能利用率維持高檔；雖然客戶庫存維持高於季節性水位，但由於大環境充滿不確定性，供應鏈為確保供應順暢，預估客戶目前的庫存水準，將會維持一段時間。

台積電預估，在先進製程技術維持產業領先地位，加上 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁下，估今年美元營收將成長 14-16%，並預估至 2025 年，每年營收美元營收年複合成長率 (CAGR) 將達 10-15%，代表將寫下連續 16 年營收改寫新高的紀錄。

面對全球車用晶片大缺貨，台積電日前也發聲明表示，在產能滿載的同時，正重新調配產能供給，加速生產相關車用產品。

外資目前對台積電的目標價，最高已喊至 1000 元。外資看好，在先進製程及各大客戶強力挹注下，台積電 5、3 奈米大爆發，未來 3 年資本支出可能加碼到 270 億至 300 億美元。