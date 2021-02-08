日經：台積電計畫投資1.89 億美元 在日本茨城設研發中心

《日經亞洲評論》週一 (8 日) 晚間最新報導，台積電 (2330-TW) 正計劃投資 1.89 億美元 (2000 億日圓) 在離東京不遠的茨城設研發中心，同時，還將設立一家新廠。

該報導還指出，台積電將在日本設先進封測廠，並考慮在日本當地設晶圓代工產線。

由於台積電即將召開董事會會議，並可能最早在本週宣布正式計劃。截稿前，台積電發言人表示：「我們無法發表評論，但將在決定後立即宣布。」

實際上，這並非台積電首次傳出將在日本設研發中心的消息。

《日刊工業新聞》上月 7 日就曾報導，台積電計劃在日本茨城縣筑波市新設技術研發中心，最快在 2021 年展開。可能的合作對象有東京威力科創 (8035-JP)、Screen 控股 (7735-JP)、信越化學工業 (4063-JP) 及 JSR(4185-JP) 等。

此外，台積電也正考慮在 2025 年前後赴日設半導體廠，北九州市有機會雀屏中選。

台積電 2020 年 5 月宣佈在美國亞利桑那州設廠後，日本研判已不可能在日生產晶片，於是轉而積極力邀台積電赴日設研發中心，帶動日本半導體設備、材料廠商「鮭魚返鄉。」

如今車用晶片全球大缺貨，許多國家紛紛指望台積電能夠迅速增產，重新調配產能供給，赴他國設研發中心與新廠成為全球矚目的焦點。

台積電 ADR (TSM-US) 小幅上揚 0.023% 暫報每股 127.78 美元。