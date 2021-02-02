蘋果推VR頭戴裝置 外資點名台積電、和碩等七台廠受惠

隨著全球擴增實境商機發酵，美系外資今 (2) 日出具報告，認為蘋果 (APPL-US) 明年除了推出 iPhone、iPad，MacBook、AirPods 外，也將在明年首季推出 VR 頭戴裝置 (Apple headset)，也點名台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、和碩 (4938-TW) 等七家台廠將入列供應鏈，並在今年第 4 季陸續量產出貨。

美系外資點名，台積電、大立光將分別代工處理器、供應鏡頭，和碩則負責組裝，此外，包含玉晶光 (3406-TW)、今國光 (6209-TW)、揚明光 (3504-TW) 都是供應商之一，觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 也被點名負責 OLED 面板貼合。

此外，美系外資也點名 LG Innotek 提供 LiDAR 感測器、Cowell 負責鏡頭模組。

美系外資預期，蘋果 VR 頭戴裝置重點將配備 6 顆鏡頭、1 個 LiDAR 感測器 (ToF)，鎖定提升 VR/AR 等遊戲體驗，價格方面則可能超過 500 美元，首批出貨量則估 100-150 萬台。

至於蘋果智慧眼鏡 (Apple glasses) 方面，美系外資認為，因供應鏈、設計上仍有瓶頸，加上眼睛為客製化產品，估在未來 12-18 個月內看到蘋果眼鏡的可能性仍低。