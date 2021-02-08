〈每週CFTC報告〉投機者看多歐元情緒急降 削減黃金、原油多頭

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者仍在增加美元空頭，但有鑑於歐元區經濟恐將轉壞，開始較大幅度減少歐元多頭。在商品部分，黃金、白銀及原油的多頭部位均遭減持。

美元指數

截至 2 月 2 日當週，投機者本週美元指數淨空單增加 111 口，至 14830 口。

大型投機者連 3 週增加空頭押注，對美元信心不高。自去年 11 月 3 日當週之後，美元指數一直位於看跌區域，市場傾向中長期看空美元。

(圖表取自 actionforex.com)

美元指數先前一波的反彈，似乎有告一段落的跡象，本週一整理於 91.05 附近。

其他貨幣

在其他貨幣上，本週投機商淨多單增加的包括英鎊 (1651 口)、瑞士法郎 (4549 口) 及加元 (2326 口)，看壞歐元 (-28341 口)、日圓 (-363 口)、澳幣 (-2238 口) 與紐元 (-3111 口)。

投機者最大的改變在歐元，淨多單大減 2.8 萬口，減至 67.5 萬口，儘管多頭口數仍高，但減幅巨大。市場預計，受新冠疫情打擊，歐元區經濟正出現收縮。

(圖表取自 actionforex.com)

黃金、白銀及原油

投機者本週黃金淨多單減 420 口，至 25.7 萬口。白銀淨多單減 3051 口，至 5.1 萬口。在部分散戶號召做多白銀之下，白銀價格出現劇烈波動，大型投機者選擇減持多頭。

大型能源投機商在原油期貨市場上，本週淨多單減少 5438 口，至 49.9 萬口。投機者在原油部位的獲利了結現象明顯，連 3 週減少多單押注，本週更已跌破 50 萬口。