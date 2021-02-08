美國主要股指創歷史新高 OANDA Lab-Market最新訊息（2021年2月08日）

美國主要股指創歷史新高

【S&P500（CFD）周線圖表】

(資料來源: OANDA)

上週，股市波動平息，拜登新政府對經濟措施的預期使風險承受能力保持高位，美國主要股指創下歷史新高。



在債券市場中，由於對經濟復甦的預期和政府債券發行量的增加，預計 10 年期美國債券的收益率將急劇上升；在外匯市場中，日元，歐元和瑞士法郎兌美元匯率相對較弱。



同樣，從美元指數來看，儘管週末略有停滯，但反彈仍在繼續。



【美元指數、S&P500、美國 10 年期債券收益率走勢】

(資料來源: OANDA)

本週預計公佈中銀相關者的發言、美國消費指數

本週，美聯儲主席鮑威爾，歐洲央行行長克里斯蒂娜 · 拉加德和英國央行行長貝利將有機會發表評論。



內容不太可能對市場產生重大影響，但是根據內容，市場可能會做出敏感反應，因此可能需要謹慎。



此外，消費者物價指數將在美國發布。 最初，它是預測美國貨幣政策的重要經濟指標，但到目前為止，美聯儲逐漸縮減的觀點已經消退，對市場的影響可能有限。 但是，如果與市場預測相差很大，則市場可能會做出敏感反應，因此暫時要小心。

近 30 天主要貨幣的即時外匯強弱圖

上週外匯市場，日元，歐元和瑞士法郎相對疲軟，而英鎊保持堅挺，直到前一周還疲軟的澳元出現反彈。



【近 30 天主要 8 種貨幣的即時外匯強弱圖】

(資料來源: OANDA)

【上週主要 8 種貨幣的相對貨幣強弱圖】

(資料來源: OANDA)

美國市場

上週美國股市開始反彈，主要股指創下了今年以來的新高。建議注意本週是否會繼續穩定推移。

(資料來源: OANDA)

欧州市場



歐洲股票指數也已經反彈。但是，英國股指有點低迷。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



以台灣，香港和中國大陸的股票指數為中心，亞洲和大洋洲的股票指數也保持堅挺。 然而，新加坡股票指數一直低迷。



日本股指（JP225）隨美國股市上漲也走強，但處於平緩上漲。

(資料來源: OANDA)

主要貨幣對相關圖分析

從上週主要美元直接貨幣對相關圖表來看，日元、歐元和瑞士法郎與美元高度相關，而英鎊、澳元和加元與美元相關性相對較弱，並且表現得有些不同。



【近 1 週主要美元直接貨幣對的相関性】

(資料來源: OANDA)

從美元 / 日元和交叉日元貨幣對的相關性來看，日元，歐元和瑞士法郎與美元接近，因此美元 / 日元與歐元 / 日元和瑞士法郎 / 日元的相關性找不到，而且是負相關。美元 / 日元對於其他貨幣對，相關性相對較高（日元疲軟）。



【近 1 週美元 / 日元、交叉日圓的相関性】

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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