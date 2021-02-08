〈永大股臨會〉通過解任、補選新任獨董 日立拿下經營權機會大增

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (8) 日舉行股東臨時會，由獨董黃福雄提案解任陳世洋獨董資格並補選一席獨立董事，出席股數 61.3%，會議僅 20 分鐘便通過解任陳世洋，且由日立提名輔大副教授謝志鴻擔任新獨董，日立順利取得 4 席董事，距離取得經營權勝算更多。

永大近兩年掀起經營權之爭，最大單一股東日立持股比逾 5 成、泛寶佳集團持股超過 3 成，雙方董事席次原為 3:4，永大股臨會通過解任獨董陳世洋案，日立提名謝志鴻補選新任獨董，以 4 席董事席次翻盤拿下經營權。

謝志鴻表示，未來將嚴守獨董忠實義務與善良管理人注意義務，盼以個人長久以來對經濟刑法領域研究之學術心得，看護眾多小股東權益，對永大公司內部控管與公司治理素養提升貢獻一己之力，善盡獨立董事職權，助益永大董事會監督公司健全營運。

隨著日立拿下過半席次，是否會撤換現為寶佳派的董事長許作名，對此，黃福雄回應，後續將由董事長召開董事會，不過目前尚未收到董事會召開通知，未來董事會議程如何進行還無法預測，再者，任何董事立場都是以公司利益為最大考量，相信董事間會選擇出對公司最好的董事長人選。

另外，針對通過解任獨董陳世洋案，陳世洋發聲明表示，將依公司法規定訴請賠償所受損害，要求黃福雄連帶賠償在永大剩餘董事任期的薪酬損失。此外，決定扣掉相關稅費後，半數以上賠償金額將捐給台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會。

對此，黃福雄指出，目前還不知對方會以哪條法規提告，不過為了公司利益，建議不要提告，且提訴訟後不是任何股東樂見，希望大家以永大利益為優先考量。

黃福雄強調，今日召開股臨會目的在於加強公司治理，且未來公司仍由公司經營團隊與董事會來營運，對於公司發展、任何股東來說都是好事。