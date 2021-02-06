臻鼎子公司鵬鼎去年獲利人民幣28.3億元 年減3.08%

臻鼎 - KY(4958-TW) 持有 72.82 股權的 PCB 廠鵬鼎 5 日發布業績快報，2020 年全年稅後純益人民幣 28.3 億元，較 2019 年的人民幣 29.2 億元，衰退 3.08%。

由於臻鼎 - KY 獲利來源，大致以認列鵬鼎獲利為主，推估鵬鼎去年獲利依目前匯率換算，約為新台幣為 121.69 億元，而臻鼎將依比例認列 88.61 億元，年增 2%，年增依目前臻鼎股本 94.7 億元計算，每股純益為. 9.36 元。

臻鼎 - KY 2020 年前三季稅後純益 37.77 億元，年減 24.54%，每股純益 4.19 元。依此推算，臻鼎去年第四季營收 551.9 億元，創新高，稅後純益高達 50.84 億元，單季每股純益超越 5 元。

去年是臻鼎 - KY 併購元年，完成換股合併先豐通訊，加強汽車 ADAS 及基地台技術，加入先豐後，可強化臻鼎 - KY 在車用及高頻領域技術競爭力。

同時，臻鼎 - KY 在 2020 年決議投資台灣，除合併先豐外，並返台在南科園區投資先進軟板廠，預計第一期計畫投資新台幣 117.21 億元，最快取得用地並於今年第一季動工，並在 2023 年完工投產。

同時，臻鼎大陸廠的投資，除繼續擴充淮安廠 HDI 板產能之外，深圳的禮鼎也擴充 IC 載板的生產規模。

臻鼎也公布 2021 年 1 月營收為 103.22 億元，月減 45.77%，年增 54.14%。