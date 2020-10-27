Q3專利申請統計 台積電、高通分居國內外法人之冠

經濟部智慧財產局今 (27) 日公布第 3 季專利申請及智慧財產權趨勢，共受理發明、新型、設計三種專利申請共 26113 件，其中，國內法人發明專利，仍由台積電 (2330-TW)389 件居冠，外國法人則由高通 (QCOM-US) 213 件排名第一；商標註冊申請則達 26113 件，續創下歷史新高紀錄。

智慧局表示，台積電專利申請量自 2015 年持續成長，第 3 季續居國內法人之冠，也是連 6 季坐穩冠軍寶座，友達 (2409-TW)、宏碁 (2353-TW) 第 3 季也分別申請 111 件、104 件發明專利，分居 2、3 名，中小企業申請件數則年增 17%，為連續 10 季維持正成長。

大專院校及研究機構發明專利方面，智慧局指出，國立交通大學及國立高雄科技大學均以 24 件發明並列首位，國立台灣科技大學則以 22 件位居第 3；工研院則以 56 件申請續居研究機構第一，其次則是原能會核能研究所、金屬中心。

商標申請方面，智慧局統計，第 3 季受理申請 26113 件，年增 17%，其中本國人申請件數達 20493 件，年增逾 3 成，也是 1998 年來單季首次突破 2 萬件，外國人商標申請則續呈負成長，僅 5620 件，年減 14%。

觀察商標申請，統計局表示，本國人申請比重已達 78%，年增 7 個百分點，顯示商標申請有集中本國人趨勢，其中，本國人又以廣告、企業經營等商標申請最多。