〈貴金屬盤後〉非農報告遜色 支撐國會批准下波刺激計劃 黃金返回1800美元以上

週五 (5 日) 交易，黃金和白銀期貨價格以小幅復甦結束了這震盪的一週，係因美國公布的就業報告較預期疲弱，提高國會批准第二個新冠財政刺激計劃的可能性。

本週黃金試圖彌補損失，而白銀則溫和收高。

美國 1 月份非農就業人數增加 4.9 萬人，失業率自 6.7% 下降至 6.3%，遠低於預期，不僅提高國會批准第二個新冠財政刺激計劃的可能性，讓美國創造更多債務，也讓美元貶值，提高美元計價的黃金需求。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「從非農就業數據來看，先前我們許多地方看到的強大實力已不復存，這意味美國議員可以大力推動第二輪刺激方案。」

美國參議院於週五早些時候批准了拜登總統 1.9 兆美元紓困方案中的一項預算計畫。Aslam 表示，「所有人都聚焦華府，看他們能以多快的速度推動下一輪刺激方案。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 21.80 美元或近 1.2%，收每盎司 1813 美元。

黃金週四重挫 2.4%，觸及交易最活絡契約自去年 11 月以來最低收盤價。本週交易最活絡契約價格下滑 2%。

一些分析師主張，今年至少上半年經濟復甦的前景為黃金看漲鋪路。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 寫道，「1 月份美國就業報告可說是當月最重要的美國經濟數據，該數據顯示，這全球最大經濟體距離脫離新冠疫情的全面復甦尚遠，也較去年同期就業人數減少 1200 萬人。」

3 月白銀期貨價格上漲 79 美分或 3%，最終收每盎司 27.019 美元，本週微幅收高 0.4%。

本週黃金與白銀價格受到美國債券殖利率上升和美元走強的打擊。高階市場分析師 Craig Erlam 寫道，「這是黃金腐爛的一週，殖利率升高和美元走強，且重大技術突破讓黃金崩潰，使其自 12 月初以來首次跌破 1800 美元。」

ICE 美元指數週五雖然下降，但本週上升 0.5%。10 年期公債殖利率則約莫 1.16%，較一週前 1.090% 的水準上升。

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格上升 2.7%，收每盎司 1133 美元，本週上升 5.1%。

3 月交割的鈀金期貨價格上漲 2%，收每磅 2326.30 美元，本週上升約 5.7%。

3 月交割的銅期貨價格上漲近 2.1%，收每磅 3.6260 美元，本週上升 2.1%。

世界黃金協會 (WGC) 週四公布，在經歷連續 2 個月淨流出後，1 月份黃金 ETF 出現淨流入 13.8 公噸或約 10 億美元。

黃金支撐的 SPDR Gold Shares (GLD-US) 週五上漲 1%，但本週下跌 1.6%。