日本電產宣布併購三菱重工旗下子公司 理由與電動車有關

日本電產 (Nidec)(6594-JP) 於 5 日 (週五) 宣布，該公司將併購三菱重工 (7011-JP) 旗下的工具機公司「三菱重工工作機械」(Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co., Ltd.)，目標在 5 月前後完成併購。日本電產沒有公布併購金額，估計花費約 300 億日圓。要取得與電動車 (EV) 驅動馬達生產密切相關的齒輪製造技術，也可應用在機器人的減速機。

「三菱重工工作機械」有生產齒輪磨削加工所需的工具機，齒輪是汽車變速箱及減速機的重要零件。日本電產已推出結合電動車驅動馬達及變速箱的系統產品「E-Axle」，這回併購預料是為了有效運用三菱在齒輪方面的相關技術。

「三菱重工工作機械」是三菱重工的工具機部門分拆後，成立的全資子公司， 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 營收預估 231 億日圓。日本電產將取得三菱重工工作機械的全部股份，並一併買下專責生產工具機的三家海外子公司。

日本電產表示「為了擴大 E-Axle 的銷售規模，必須強化齒輪業務，以獲取精通齒輪的人才與高度技術力」。三菱重工則表示「(子公司的三菱重工工作機械) 成為日本電產成員之一、擴展業務，對工具機的發展方向想法一致。」