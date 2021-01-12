日本電產欲切入特斯拉供應鏈 看好Apple Car商機

日本電產 (Nidec)(6594-JP) 公司社長關潤在接受《彭博社》專訪時表示，他熱切期盼能和特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 見面，希望能將自家的電動車驅動馬達供應給特斯拉。並且認為未來 Apple Car 的問世，對於日本電產而言將是一大商機。

關潤表示，日本電產從過去以來就不斷的向特斯拉示好，盼能獲得青睞。他提到特斯拉的長期目標是達到年產量 2000 萬輛規模，認為特斯拉要靠獨自力量達成有相當難度，日本電產研發生產的電動車驅動馬達在銷售上應有發揮空間。

馬斯克曾在推文上提到「在 2030 年之前，年產量大概會達到 2000 萬輛。」特斯拉在美國、中國有生產據點，德國工廠也正在興建當中。然而就 2020 年的交車成績來看，還不及該公司所設下的 50 萬輛目標，以些微差距飲恨。

在全球脫碳的潮流下，汽車的電動化正如火如荼的展開當中，車用產品部門也被日本電產認定是該公司的中流砥柱。

該公司自 2019 年開始生產結合了驅動馬達及變速箱的系統產品「E-Axle」，並賣給中國與歐洲的汽車廠商。還考慮在塞爾維亞設廠，目標 2030 年的全球市占要達到 40% 至 45% 水準。

關潤曾是日產汽車 (7201-JP) 動力總成 (Powertrain) 技術總括部門的主管，也曾在中國當地的合資公司東風汽車擔任總裁，並於 2019 年 12 月成為營運長 (COO)。 後來在 2020 年 1 月進入日本電產，於同年 4 月當上公司社長。在他成為日本電產的社長之後，也陸續拔擢日產出身的高級幹部來擔任日本電產的執行董事，與汽車業界的生意往來也愈發熱絡。

有鑑於過去在硬碟 (HDD) 用驅動馬達的成功經驗，日本電產也同樣打算在電動車用的驅動馬達提前佈局，進行先行投資及研發。

有關美國蘋果 (AAPL-US) 打算生產 Apple Car 的消息，關潤也樂觀看待，認為對日本電產而言將成為一大良機。

朝著在 2030 年度之前營收達到 10 兆日圓的目標，關潤也認為電動車用驅動馬達的比重會愈來愈大。

還有為了擴大業績，他也認為併購是公司成長的必要手段，若考量彼此雙贏，規模也有可能衝到 1 兆日圓。

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