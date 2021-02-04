夏普保冷容器獲日本官方採用 5月底前陸續交貨

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (Sharp)(6753-JP) 與日本的醫療設備廠商 Sugiyama-Gen 於週四 (4 日) 宣布，他們共同研發的醫藥用途定溫搬運容器已於 2 月 1 日獲日本厚生勞動省的採用，將在日本全國大約 1.15 萬個場所使用。這也是厚生勞動省首度大量採用不需外接電源的保冷容器。

夏普與 Sugiyama-Gen 總共拿到來自日本厚生勞動省的 4 萬個保冷容器訂單，將於 5 月底前陸續交貨。

在這些保冷容器的內部，各放置了 4 個夏普研發的 3°C 適溫蓄冷材「COOL LAB3」。即使外部氣溫高達 35°C，也能在 12 個小時以上時間，讓容器內部維持在 2~8°C。

夏普的「適溫蓄冷材」，應用了該公司在液晶材料研究所培育而來的技術。「3°C 適溫蓄冷材」在 3°C 的時候開始融化，會從固態轉變成液態。而在變化的過程當中會吸收週遭熱能，可讓周圍空氣或與其接觸的物品保持在特定溫度。

厚生勞動省打算利用這些保冷容器來運送輝瑞藥廠 (PFE-US) 等的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗。目前假設的使用情景，是在每個保冷容器放置數瓶到數十瓶不等的疫苗，從集中儲放場所搬運到實施接種作業的各個地點。