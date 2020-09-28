COVAX候選疫苗3支需特殊冷鏈 指揮中心與廠商協調存放問題

台灣已與新冠疫苗全球取得機制 (COVAX) 簽約，疫情指揮中心發言人莊人祥今 (28) 日表示，COVAX 平台候選的疫苗共有 9 支，其中 2 支進入第三期臨床試驗，分別為 Moderna、AZ 兩家公司，不過，Moderna 及另 2 支疫苗有特殊冷鏈需求，屆時低溫存放恐增加額外成本，目前正與工研院及廠商協調。

莊人祥說明，COVAX 平台的 9 支候選疫苗有 3 支也是 DNA 或 mRNA 疫苗，有冷鏈的挑戰，另外 6 支就跟一般疫苗一樣。COVAX 尋找廠商也要考量大部分國家的冷鏈可行性，因此，零下 70 度的輝瑞 (Pfizer) 疫苗雖然進度快速，但 COVAX 並沒有納入。

莊人祥表示，據了解，美國生技公司 Moderna 研發的疫苗，需要在攝氏零下 20 度的環境，AZ (阿斯特捷利康) 疫苗只要一般冷鏈 2 到 8 度的環境即可，一般醫療院所用冷藏冰箱就能解決。

不過，除了 Moderna 外，還有另 2 支疫苗需要特殊冷鏈，屆時，工廠、飛機運送到世界各地，倉儲及醫療院所保存疫苗恐出現較大的問題。

莊人祥表示，指揮中心正在與冷鏈公司、工研院洽談，如果未來得改裝為疫苗用，就需要下成本，未來會持續與廠商協調溝通，負擔相關成本，並建立相關 SOP。不過，疫苗未知數還很多，臨床試驗跑得最快未必能成功，之後的採購計畫也要再重新評估。

