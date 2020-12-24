夏普研發3°C蓄冷材料 可用於疫苗運送

鴻海集團 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (SHARP)(6753-JP) 週四 (24 日) 發布新聞稿表示，該公司與日本從事臨床檢查器材等生產的 Sugiyama-Gen Co., Ltd. 合作，開發了醫藥用途的定溫搬運容器。

該公司表示，不論是治療用藥、檢體、細胞或疫苗等，若是在運送過程上有嚴格的溫度控管需求，該產品在任何季節都有辦法實現。他們預估該容器在新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的運送上，可以派上用場。

該項商品被命名為「定溫運送容器套組」，Sugiyama-Gen 將於 2021 年 1 月 5 日展開銷售，未稅價為七萬日圓。

夏普運用該公司的液晶技術，開發出可將溫度維持在攝氏 3°C 的蓄冷材料。利用這款材料，可讓溫度維持 36 至 48 小時。檢體、疫苗、細胞等在運送時的溫度需維持在攝氏 2 到 8°C，血液在運送時的溫度需維持在攝氏 2 到 6°C。在這兩種情況都可發揮作用。

而以往要保持在這樣的溫度，有必要花上一到兩個小時，等待凍結後的蓄冷材料上升到適當溫度。而使用全新容器時，只要將蓄冷材料從冷凍庫取出，就能直接使用。

廠商認為該項產品，在新冠病毒疫苗的部分保管及運送過程，也應該可以派上用場。還有在進行團體的疫苗接種或沒有電力供應的環境下，亦可以派上用場。