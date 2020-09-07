鼎鑫廠火災影響營收6% 欣興：調度產能支應

PCB 廠欣興 (3037-TW) 轉投資持股 71.23% 江蘇昆山鼎鑫電子，今 (7) 日上午約 11 時傳出火警，火勢在下午 1 時撲滅，PCB 業界人士指出，此次昆山鼎鑫一廠發生火警，主要生產汽車板爲主，業界目前也在觀察鼎鑫災後復工的狀況，若鼎鑫遭停工時間過長，已獲認證的其他汽車板廠有不小機率可獲轉單。

欣興在今天晚間指出，鼎鑫電子一廠頂樓在 11 點左右發生火警，火勢已於下午 1 點左右全部撲滅，全體員工平安撤離。鼎鑫電子一廠生產營運，其產品主要為消費、汽車、工業等相關應用的 PCB 多層板。

欣興指出，昆山鼎鑫電子今年上半年占欣興營收 16%，其中鼎鑫一廠占今年上半年營收 6%，對鼎鑫一廠火警事件真正發生原因，將配合當地主管機關調查，並於取得主管機關核可後盡速復工，惟在復工前仍將協調各廠產能，以降低火警對客戶的影響。

欣興強調，昆山鼎鑫電子已有投保財產險與營業中斷險。欣興將配合調查損失，申請保險理賠，調度產能，以降低損失。

欣興受惠 ABF 載板滿載生產，第二季稅後純益 14.36 億元，季增 276%，年增 169%，每股純益 0.99 元，累計上半年稅後純益 18.17 億元，年增 98%，每股純益 1.25 元。