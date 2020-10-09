〈熱門股〉欣興三大法人周買6.63萬張 站回所有均線

欣興 (3037-TW) 受惠 HDI 製程及 ABF 載板產能利用率提高，第三季營收以 230.39 億元創新高，第四季 ABF 市場需求仍強勁，蘋果新機上市的推升下，營收將維持歷史高檔，三大法人本周 4 個交易日買超 6.63 萬張，股價周漲 13.98%，收在 84.8 元。

由 5G 通訊、雲端運算等市場發展趨勢帶動下，欣興生產的 ABF 載板前景獲外資樂觀看待，外資估 2020-2024 年全球 ABF 載板需求年複合成長率將達 17%，欣興將成主要受惠者。且 iPhone 新機已從 8 月底至 9 月初開始進入生產，欣興高密度連接板 (HDI)、類載板 (SLP) 產能利用率已拉高到 90%，另外電競市場受惠新品題材，ABF 載板動能持續維持強勁。

欣興上半年稅後純益 18.17 億元，年增 98%，每股純益 1.25 元。股價本周以量滾量上漲並收在 84.8 元，一周漲幅 13.98%，就技術線型來看，股價已站上所有均線，也突破 9 月以來的平台整理區，單日爆發達 12.49 萬張的大量，MACD 剛剛翻紅，將以先帶量突破 89.2 元的位置區後，再尋求滾量 94.5 元的歷史高點區。